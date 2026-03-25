Семь Окружных школ волонтеров культуры проведут в России в 2026 году

Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере культуры «Волонтеры культуры» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и в рамках Года единства народов России реализует Окружные школы волонтеров культуры.

Цель Окружных школ — повышение профессиональных компетенций региональных команд в части сохранения и популяризации материального и нематериального культурного наследия России, формирование устойчивых практик добровольчества в сфере культуры и развитие профориентации молодежи через профильные проекты и программы Движения.

В 2026 году запланировано проведение 7 Окружных школ во всех федеральных округах. Участниками станут более 700 человек из 89 субъектов Российской Федерации: молодые люди в возрасте 18–35 лет, представители локальных сообществ и инициативных групп, молодые специалисты и сотрудники учреждений культуры.

Проведение первой Окружной школы Центрального федерального округа запланировано с 26 по 29 апреля 2026 года на территории г. Владимира Владимирской области.