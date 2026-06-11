Даже одна порция спиртного в сутки заметно повышает риск развития рака, сердечно-сосудистых патологий и других смертельно опасных состояний. Об этом на сайте Школы общественного здравоохранения Колумбийского университета заявила профессор эпидемиологии Кэтрин М. Кейс.

По словам ученой, положительного действия на организм алкоголь не оказывает. Она отметила, что даже при употреблении семи порций в неделю риск хронических заболеваний возрастает как у мужчин, так и у женщин. Речь идет о болезнях, связанных с алкоголем, включая рак, инфаркты, инсульты, патологии внутренних органов и травмы.

При этом Кейс подчеркнула, что уровень риска у каждого человека индивидуален. Главными факторами она назвала образ жизни, генетику, а также привычки в употреблении спиртного и других вредных веществ.