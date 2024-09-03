Семь случаев незаконного выброса мусора зафиксировали в Пушкинском

Система видеонаблюдения помогает выявлять нарушения правил утилизации отходов в г.о. Пушкинский. С начала июля было как минимум семь таких случаев в Ивантеевке.

В подмосковных округах продолжают выявлять случаи несанкционированной утилизации отходов на контейнерных площадках. Камеры зафиксировали семь нарушений, особенно часто они происходили на улицах Оранжерейная у дома №11 и на Студенческом проезде, 39.

Примечательно, что трижды на незаконных выбросах мусора попадался один и тот же автомобиль. Как правило, камеры записывают номера транспорта. Владелец рискует получить крупный штраф. Для граждан он может составить до 70 тысяч рублей, для должностных лиц — до 100 тысяч рублей. Самые суровые штрафы предусмотрены для юрлиц: с них могут законно потребовать 200 тысяч рублей.

Напомним, что строительные отходы по правилам можно утилизировать только в специализированных бункерах и контейнерах. Граждане могут выбрасывать остальной мусор в баки по месту проживания. Отходы вывозят по графику согласно договору с ответственной организацией. Заключать соглашение можно коллективно для МКД, либо индивидуально, если речь про вывоз из придомовых контейнеров частного сектора.