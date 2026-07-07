Семь туристов на одного жителя: Мальта официально признана самым перегруженным островом Европы

Мальта официально возглавила список самых перегруженных туристами островов Европы. Аналитики BookRetreats.com на основе данных Европейской комиссии подсчитали плотность ночевок на квадратный километр и выяснили, что архипелаг обошел испанские Балеары и Канары. На 316 квадратных километрах, что примерно в пять раз меньше Лондона, проживает около 575 тысяч человек, а на одного местного жителя приходится семь туристов. В итоге на улицах городов местные давно в меньшинстве, передает « Турпром ».

В первую пятерку рейтинга вошли также Лансароте, Ибица с Форментерой, Тенерифе и Гран-Канария, далее следуют Корфу, Закинф и Мальорка, которая при 14 миллионах гостей уступила Мальте из-за большей площади. Замыкают топ-15 Мадейра, Додеканесские острова, Минорка, Фуэртевентура, Киклады и мальтийские Гозо с Комино. В отличие от Испании и Греции, где полыхают антитуристические протесты, власти Мальты намерены нарастить турпоток с 4 до 4,5 миллиона человек. Для путешественников это оборачивается дефицитом пространства: по узким улицам Валлетты и Мдины уже не пройти, а доступ к Голубой лагуне урезали в три раза — с 12 до 4 тысяч посетителей в сутки, чтобы спасти экосистему.

Эксперт европейского направления Анатолий Ковтун отметил, что официальный статус самого перегруженного острова Европы — серьезный сигнал для ищущих спокойный отдых, но российским туристам этот хаос больше не грозит. До санкций и отмены прямого авиасообщения Мальта принимала десятки тысяч россиян, служила центром изучения английского языка и экскурсионным хабом, однако сейчас из-за сложной логистики с пересадками в Стамбуле или Дубае и жестких визовых требований турпоток из России практически иссяк.