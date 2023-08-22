Семь учебных заведений Подольска вошли в «сотку» лучших школ региона

Глава подмосковного Подольска Дмитрий Жариков рассказал, что семь муниципальных школ, гимназий и лицеев вошли в рейтинг «ТОП-100 лучших школ Московской области 2022-2023 гг.».

На 12 месте оказалась школа №32 имени 177 истребительного авиационного московского полка, которая показала самый высокий результат из Подольских учебных заведений. В рейтинг попали и СОШ №34, СОШ №18 имени Подольских курсантов, лицей №1, гимназия имени Подольских курсантов, гимназия №4 и лицей №23. По словам Жарикова, помимо вышеперечисленных, в зеленую зону вошли еще 23 учреждения.

Рейтинг лучших региональных школ составляется, исходя из результатов ГИА и олимпиад, спортивных состязаний и других конкурсов. Лидеры рейтинга получают ряд бонусов, в том числе и дополнительные выплаты для сотрудников, чтобы поддержать и мотивировать педагогов. Социальная поддержка учителей является одним из приоритетов для команды губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, отметил Жариков.

Что касается достижений Подольских школьников, то они показали стобалльный результат на ЕГЭ 29 раз. Трое ребят получили наивысшую оценку сразу по двум предметам. Также 29 школьников вышли на заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников, 12 из них заняли призовые места или стали победителями.