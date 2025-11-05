Семь жизней в огне: названы вероятные причины жуткого пожара в СНТ

Следственные органы и МЧС России рассматривают две основные версии причин страшного пожара в садово-огородническом товариществе «Прибрежный-1» Сургута, унесшего жизни семи человек, включая четверых детей. Об этом сообщает ugra-news.ru.

По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за нарушений правил эксплуатации печного оборудования или неисправности электроприборов. Трагедия, произошедшая в ночь на 5 ноября, заставляет вновь обратить внимание на критически важные правила безопасности в частных домах в начале отопительного сезона.

По словам начальника отдела надзорной деятельности МЧС по Югре Романа Никифорова, пожар начался в помещении котельной, где располагалась печь с водяным контуром, заправленная токсичным теплоносителем — тосолом. Одновременно в очаге возгорания были обнаружены электроприборы.

«Поэтому сейчас рассматриваются две причины возгорания: нарушение правил устройства и эксплуатации печей и нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования», — прокомментировал «СургутИнформТВ» Роман Никифоров.

Отмечается, что в доме на момент происхождения пожара находились 11 человек, включая хозяйку, ее четверых детей, двухгодовалую внучку, сожителя и гостей. Спастись удалось лишь троим — 17-летней дочери хозяйки, ее сожителю и одному гостю.

Администрация Сургута уже заявила о всесторонней поддержке пострадавших, включая предоставление жилья из маневренного фонда и материальную помощь.

Ранее сообщалось, что до 7 возросло количество погибших во время пожара в Сургуте, четверо из них дети.