Семьдесят семь жителей Раменского, Бронниц и Жуковского получают выплату по уходу за инвалидами

Семьдесят семь жителей Раменского, Бронниц и Жуковского получают ежемесячную выплату по уходу за инвалидами. Об этом сообщили в Минсоцразвития Подмосковья.

Размер выплаты составляет 27,9 тысячи рублей. Деньги поступают на счет каждый месяц. Мера поддержки назначается на шесть месяцев, после чего требуется ее продление.

Получить такую выплату могут жители Подмосковья без работы в возрасте от 18 до 65 лет, ухаживающие за инвалидом первой или второй группы. Инвалид должен быть признан нуждающимся в стационарном соцобслуживании.

Оформить выплату можно на сайте госуслуг по этой ссылке.