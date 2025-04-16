Семейная гордость Шатуры: династия Гребневых — лауреат областного конкурса

Региональный конкурс выявил лучших среди шатурских семей, и семья Гребневых заняла почетное третье место в областном конкурсе трудовых династий в номинации «Энергетика, жилищно-коммунальное хозяйство, строительство».

Уже три поколения представителей этой семьи посвятили себя работе в Шатурской районной эксплуатационной службе, которая является частью филиала «Восток» АО «Мособлгаз».

Трудовая деятельность Владимира Гребнева началась в 1973 году. Более трех десятилетий он проработал в газовой отрасли. Сейчас он заслуженно находится на пенсии, а его сын и внук успешно продолжают семейное дело, внося значительный вклад в важный и социально значимый процесс.

«Мы обеспечиваем безопасность жителей. Мое подразделение входит в состав аварийной службы. Мы обследуем квартиры, частные дома, чтобы исключить любые неполадки и, не дай бог, утечки. Работа требует высокой ответственности, и она мне по душе», — поделился Дмитрий Гребнев, водитель филиала АО «Мособлгаз «Восток».

Алексей, внук Владимира, работает в районной службе уже четыре года. Он занимает должность слесаря пятого разряда и отвечает за эксплуатацию и ремонт газового оборудования.

«Я провожу техническое обслуживание газового оборудования, чтобы гарантировать бесперебойную подачу газа абонентам. Работа увлекательная, каждый день узнаешь что-то новое», — рассказал Алексей Гребнев, слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования.

В этом году областной конкурс, который уже в 12-й раз проводится в Подмосковье, собрал 18 семей-победителей. Династию Гребневых достойно отметили в ДК им. Косякова в Рошале. Здесь чествовали представителей разных профессий и трудовые династии, внесшие ощутимый вклад в развитие муниципального образования.