Семейная налоговая выплата заработает с 2026 года
Путин: с 2026 года семейная налоговая выплата снизит подоходный налог до 6%
Фото: [Кошелек с деньгами/Медиасток.рф]
Президент России Владимир Путин объявил, что семейная налоговая выплата начнет действовать с 2026 года. Об этом сообщает КП. Мера направлена на поддержку семей с двумя и более детьми и позволит снизить подоходный налог для некоторых категорий граждан.
По словам главы государства, благодаря выплате подоходный налог для семей с невысокими доходами уменьшится до 6%. Это коснется только тех семей, где растут двое и более детей. Введение выплаты связано с реализацией государственной демографической и семейной политики.
Семейная налоговая выплата призвана облегчить финансовую нагрузку на семьи и стимулировать рост рождаемости. В дальнейшем правительство планирует расширять меры поддержки в зависимости от социально-экономической ситуации.
Ранее сообщалось, что масштабная налоговая реформа ожидается в России с 1 января.