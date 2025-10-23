Семейная налоговая выплата заработает с 2026 года

Президент России Владимир Путин объявил, что семейная налоговая выплата начнет действовать с 2026 года. Об этом сообщает КП . Мера направлена на поддержку семей с двумя и более детьми и позволит снизить подоходный налог для некоторых категорий граждан.

По словам главы государства, благодаря выплате подоходный налог для семей с невысокими доходами уменьшится до 6%. Это коснется только тех семей, где растут двое и более детей. Введение выплаты связано с реализацией государственной демографической и семейной политики.

Семейная налоговая выплата призвана облегчить финансовую нагрузку на семьи и стимулировать рост рождаемости. В дальнейшем правительство планирует расширять меры поддержки в зависимости от социально-экономической ситуации.

Ранее сообщалось, что масштабная налоговая реформа ожидается в России с 1 января.