Семейная пара героически задержала пьяного преступника

В Прокопьевске бывший сотрудник полиции и его супруга задержали 18-летнего грабителя, пытавшегося украсть продукты из местного магазина. Об этом пишет VSE42.Ru .

Инцидент произошел, когда пьяный молодой человек намеревался вынести алкоголь, сыр, носки и шоколадную пасту, не оплатив товар. Супруги попытались остановить его прямо в торговом зале, но злоумышленник вырвался и попытался скрыться.

Бывший правоохранитель не растерялся — он догнал беглеца на улице, вернул похищенное и вызвал наряд полиции, который доставил подозреваемого в отделение.

Как сообщили в МВД, в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело, а суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Мэр Прокопьевска и начальник городского УМВД вручили супругам благодарственные письма за смелые и решительные действия.

Ранее сообщалось, что серийный душитель девушек получил второй пожизненный срок.