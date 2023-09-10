Семейная пара из Домодедово исполнила патриотическую песню на избирательном участке
Супруги из Домодедово Андрей и Ольга Грачевы приехали на избирательный участок, чтобы проголосовать. Также супруги исполнили песню «Россия – это мы» собственного сочинения.
«Я считаю, что через творчество можно привить любовь к Родине, любовь к родному краю, чувство патриотизма. И не только молодому поколению, но даже людям среднего возраста. Через искусство, через музыку, правильные песни», - рассказал Андрей.
В семье Андрей является вокалистом, а Ольга – композитором. При этом музыкой увлекаются и дети супругов. Также Андрей руководит сельским ДК «Подмосковный». В прошлом году он стал депутатом муниципального совета депутатов.