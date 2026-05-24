Семейная пара из Москвы преодолела три тысячи километров ради рекорда

Столичные путешественники Павел и Тамара дошли пешком до Омска, преодолев за 4 месяца около 3000 километров. Пара планирует отдохнуть в городе перед продолжением похода на Дальний Восток, пишет Om1 .

Промежуточный финиш в Сибири: пешие блогеры преодолели важный этап маршрута

Уникальный транснациональный пеший проект, запущенный супружеской парой из столицы, успешно достиг очередного крупного регионального центра. Семейный дуэт путешественников, поставивший перед собой амбициозную цель пересечь всю территорию Российской Федерации без привлечения транспортных средств, благополучно добрался до Омска. Как информирует в своем репортаже Александр Зуев, на преодоление масштабного расстояния от Москвы до сибирского мегаполиса у команды ушло ровно 4 месяца непрерывного движения. О своем триумфальном прибытии к промежуточной точке блогеры оперативно известили аудиторию в персональном Telegram-канале «Пешком через Россию | Москва → Владивосток», подкрепив публикацию видеоматериалом, записанным на фоне знаковой въездной стелы. Тамара не скрывала переполнявших ее эмоций, сравнив это достижение с очередной грандиозной общей победой и отметив, что они радуются этому событию словно маленькие дети.

Масштаб пройденного пути и география перемещений

Свой беспрецедентный пеший марафон семейная пара запустила 19 января, выбрав в качестве символической стартовой точки Красную площадь в самом сердце Москвы. За 4 месяца сложнейшего зимне-весеннего похода энтузиасты успешно оставили позади около 3000 километров сложнейшего пути. Их транзитный маршрут пролегал через крупные российские областные центры и столицы республик, включая Нижний Новгород, Казань, Ижевск, Екатеринбург и Тюмень.

Знакомство с достопримечательностями Омской области

Продвигаясь по территории Омского региона, столичные гости не ограничились простым транзитом вдоль федеральных трасс и уделили время изучению местного колорита. В частности, Павел и Тамара успели сделать остановку в Крутинке, полюбоваться природными пейзажами озера Ик, а также совершили познавательную экскурсию на производственные площадки Любинского молочного комбината.

Планы на сибирский отдых и финальный вектор движения

В самом областном центре отважные москвичи намерены организовать краткосрочный структурированный тайм-аут. Небольшая плановая остановка необходима путешественникам для полноценного восстановления физических сил, проверки снаряжения и передышки перед тем, как продолжить движение по оставшейся части маршрута, ведущего на Дальний Восток. Финальной точкой этого уникального эксперимента должен стать Владивосток.