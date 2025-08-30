Семейная пара привезла в Чехию более 800 украинцев и присвоила их пособия

В Чехии осудили семейную пару из Украины за масштабное мошенничество с социальными выплатами. Как сообщает Novinky, схема, пара в течение года незаконно получала пособия для вынужденных переселенцев.

Преступники вербовали своих соотечественников, обещая им помощь с переездом и оформлением документов в Чехии. После получения вида на жительство и права на финансовую помощь мошенники немедленно вывозили украинцев обратно на родину, а их пособия присваивали. Таким образом, средства, предназначенные для поддержки беженцев, незаконно оседали в карманах организаторов аферы.

Общий ущерб, причиненный бюджету Чешской Республики, оценивается в 11 миллионов крон (примерно 42 миллиона рублей). Пара смогла оформить выплаты на 830 человек. Интересно, что сами злоумышленники постоянно проживали на Украине и приезжали в Чехию исключительно для проведения незаконных операций. Их задержали во время одной из таких поездок. Помимо тюремного срока, суд запретил им въезд в страну.

