Семейная рыбалка в Шатуре: традиция клуба «Отцы и дети»

Клуб «Отцы и дети» при школе №4 города Шатуры провел традиционную весеннюю рыбалку, которая стала отличным поводом для семейного отдыха и общения.

Этот клуб, действующий с 2017 года, регулярно организует совместные мероприятия для школьников и их родителей, стремясь укрепить связь поколений и создать позитивную атмосферу.

В этот раз на живописном пруду собралось около сорока участников, вооруженных удочками и хорошим настроением. Как пояснила заместитель директора школы Светлана Романова, количество посетителей подобных мероприятий варьируется в зависимости от занятости семей.

«Бывает и 100 - 150 человек, а бывает и совсем немного — 60 - 70 человек. Традиционно у нас меньше 30 - 35 семей не собиралось», — рассказала замдиректора.

В мероприятии приняли участие не только родители и дети, но и бабушки с дедушками. Все с интересом следили за поплавками и делились секретами успешной рыбалки. Например, семья Свириных — Сергей, Виктория и их сын Андрей — лично подготовились к мероприятию, самостоятельно добыв наживку.

Фото: [ Пресс-служба администрации м. о. Шатура ]

«На школьную рыбалку пришли второй раз. Рыбалкой в целом нравится заниматься. Ездим в Карелию, на Волгу с лодкой. Считаю, что такой досуг помогает отвлечь детей от гаджетов, а также провести время вместе, делая одно общее дело», — отметил глава семьи Сергей Свирин.

Организаторы выражают благодарность Сергею Платонову, давнему другу школы, который ежегодно предоставляет место для семейного отдыха. Он же выступил в роли главного судьи соревнований. Стоит отметить, что именно Сергей Николаевич когда-то создал этот пруд на своей территории, обустроил его и заселил разнообразной рыбой — линем, карасем, белым амуром, толстолобиком и карпом.

Фото: [ Пресс-служба администрации м. о. Шатура ]

«Рыбы здесь достаточно. Есть и площадка для подвижных игр, навес для организации перекуса», — сообщил Сергей Платонов.

Завершением рыбалки стало торжественное награждение победителей. Лидерами стали Юрий и Даниил Басаревы, поймавшие внушительный улов — 97 рыбок. Второе место среди ребят занял Леонид Ручкин, а третье место досталось Авроре Миняйцевой. Среди мам лучшей рыбачкой стала Анастасия Карташова.