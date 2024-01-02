Семейная тайна Кобзона: супруга покойного артиста скрывала наследника

Иосиф и Нелли Кобзон прожили рука об руку более 40 лет и воспитали детей, один из которых стал сюрпризом для публики.

Нелли долгое время была другом артисту, и лишь после тесного общения и сотрудничества их отношения сдвинулись на уровень выше. В 1971 году пара расписалась и считалась одной из самых крепких в культурном и светском обществе. В звездном семействе появился сын Андрей и дочь Наталья. Однако, как пишет портал «Утро.ру», у четы был еще один сын. Это была практически семейная тайна.

Сын Кобзона, как оказалось, не родной, а приемный. Известно, что он проживает в Армении и иногда навещает Нелли, близких и знакомых. Часто он посылает 73-летней мачехе букеты цветов, не уставая напоминать о ее красоте и себе. Точный возраст не раскрывается, но, по словам Нелли Кобзон, это уже возмужавший мужчина с сединой, который помнит ее доброту и воспитание народного артиста.