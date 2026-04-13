Семейное призвание: как Аиша Мохаммед из Нигерии стала своим доктором в Череповце и мечтает стать гинекологом

В череповецкой поликлинике № 7 приступила к работе новый терапевт — Шаабан Аиша Мохаммед. Молодой специалист, приехавшая из Нигерии, трудится в отделении неотложной помощи и в будущем планирует не только вести собственный участок, но и получить дополнительную специализацию в области гинекологии, передает cherinfo.ru .

Аиша родилась и выросла в Нигерии, однако решение получить высшее медицинское образование привело ее в Россию — она успешно окончила Иркутский медицинский университет. По словам девушки, профессия врача была ее осознанной мечтой с самого детства, поскольку она выросла в семье, тесно связанной с медициной: мама и бабушка работают медсестрами, старшая сестра, как и она сама, получила врачебный диплом в России, а тетя и трое двоюродных братьев и сестер также посвятили жизнь здравоохранению.

Врач призналась, что всегда восхищалась работой своих родственников и хотела пойти по их стопам. Особое удовольствие ей доставляет процесс постановки диагноза, который она сравнивает с решением сложной головоломки. Самыми ценными моментами в профессии Аиша считает возвращение пациентов, которые с благодарностью сообщают о своем выздоровлении благодаря назначенному лечению. Она подчеркнула, что именно такие эпизоды наполняют ее труд настоящим смыслом и приносят глубокое удовлетворение.

Нового доктора тепло приняли в коллективе, да и сам город, по ее словам, пришелся ей по душе.