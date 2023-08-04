Семейную пару Дубрович с золотой свадьбой чествуют в Красногорске

От имени главы городского округа Дмитрия Волкова с этим событием супругов поздравила замглавы администрации Елена Горшкова.

«От всей души хочется, чтобы ваша семья была бесконечно счастливой! Желаю вам взаимоуважения и понимания, душевной теплоты, гармонии, семейного уюта, достатка в доме, благополучия и трепетного отношения друг к другу. Пусть каждый день будет таким же светлым как этот праздничный день!» - пожелала супругам Елена Горшкова.

За эти 50 лет прожитые вместе супруги воспитали двух дочерей и уже троих внуков.

Валентина Митрофановна Дубрович педагог. Женщина получила звание ветерана труда. Она преподавала химию в школе. Брала на себя классное руководство старших классов.

«Хочу сказать женщинам, что главный секрет супружеского счастья – это поддержка и понимание со стороны мужа. Если у меня есть какой-то маленький успех, то большая половина - заслуга моего супруга», - объяснила Валентина Митрофановна.

Владимир Филиппович мастер спорта по футболу. Когда он служил в Армии СССР, то играл за армейские клубы столицы, а после в Ленинградском «Динамо». Когда мужчина закончил спортивную карьеру, то вместе с семьей переехал на Крайний Север. Владимир Филиппович трудился ведущим энергетиком в Надымском подразделении «Газпрома» на Ямсовейском нефтегазоконденсатном месторождении. А еще преподавал электромеханику студентам техникума.