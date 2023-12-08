Семейные пары, прожившие в браке более 50 лет, получили поздравления от администрации Ленинского округа

В ленинском городе Видное состоялся праздник для семейных пар, которые прожили в браке более полувека. Чествовать юбиляров семейного поприща стало уже доброй традицией в подмосковном Ленинском городском округе.

Так, в ЗАГСе города Видное поздравили 11 семейных пар, которые отметили золотую свадьбу — 50 лет совместной жизни, а также изумрудную — 55 лет, бриллиантовую — 60 лет и железную — 65 лет со дня заключения брака.

Представители администрации Ленинского городского округа, а также представители духовенства поздравили семейные пары и вручили им подарки. По традиции также для супругов-долголетов прозвучал Марш Мендельсона. Эта композиция символизирует прочность уз брака.

После мужчины и женщины поставили свои подписи на память в книге муниципального отдела ЗАГСа, а также рассказали свои секрета долгих и крепких отношений.