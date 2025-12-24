«Семейный ад в сельском доме». Пенсионерку отправили в колонию за избиение беременной дочери

Пожилая женщина приговорена к 3,5 годам лишения свободы и штрафу в 100 тысяч рублей за жестокое обращение с собственной семьей.

Причиной сурового приговора стал целый ряд противоправных действий пенсионерки, кульминацией которых стал удар в живот дочери, находившейся на седьмом месяце беременности.

Конфликт назрел после того, как пенсионерка пригласила дочь с мужем и тремя детьми переехать к ней в село Камышлы. Со временем пожилая женщина пристрастилась к алкоголю, и жизнь родных превратилась в кошмар: она устраивала нападения, била посуду, угрожала ножом и пыталась задушить внуков.

Очередная ссора вспыхнула из-за подозрений пенсионерки в продаже части семейной земли. В ярости женщина нанесла беременной дочери удар в живот. Благодаря своевременной медицинской помощи жизнь матери и ребенка удалось спасти. Несмотря на то, что подсудимая вину не признала, суд вынес обвинительный приговор, отправив ее в исправительное учреждение.

