Семейный фестиваль «Добродень» в Егорьевске собрал более тысячи участников

В этот раз, 26 июля, масштабный семейный фестиваль «Добродень» порадовал посетителей 47 тематическими площадками, каждая из которых оставила яркие и незабываемые впечатления.

Представители местной администрации и депутаты посетили мероприятие и высоко оценили его значимость. Они подчеркнули актуальность подобных инициатив, направленных на укрепление семейных ценностей, взаимной поддержки и сочувствия, особенно в текущей ситуации.

Начальник управления спорта и молодежной политики округа Вадим Пожарский вручил награды наиболее отличившимся волонтерам. В рамках фестиваля «Добродень-2025» особое внимание было уделено волонтерской деятельности. Подчеркивалось, что это не просто бескорыстная помощь, а возможность проявить лучшие человеческие качества, реализовать социально значимые проекты и внести свой вклад в процветание города, региона и страны.

Значительное место было отведено поддержке участников специальной военной операции. На специально организованных площадках создавались маскировочные сети, изготавливались символичные талисманы для бойцов, «браслеты выживания» — универсальные аксессуары, способные разворачиваться в 5-метровую прочную веревку, выдерживающую вес до 200 кг, а также специальные свечи, горящие в течение 8 минут.

«Наши мастерицы, жены военнослужащих, освоили изготовление мыла, приобрели необходимые инструменты и освоили различные техники. Продажа их продукции направлена на оказание помощи нашим защитникам», — рассказала председатель егорьевского штаба Комитета семей воинов Отечества Татьяна Гусева.

Часть выручки с торговых точек, представленных на фестивале, также была направлена на поддержку военнослужащих. Егорьевские мастера предложили гостям широкий ассортимент продукции: сладости, керамические изделия, украшения, авторские игрушки и многое другое. Традиционной площадкой «Добродня» стал Гуманитарный центр «Покров», который организовал сбор предметов первой необходимости для мирных жителей Мариуполя: продуктов, средств гигиены, одежды, постельного белья и других важных вещей. Сбор проводился в рамках Патриаршей гуманитарной миссии, в ходе которой в пункты приема Русской православной церкви на территории Донецкой Народной Республики уже было отправлено более 2 тонн помощи.

Благодаря усилиям команды МЦ «Маяк», а также 26 волонтерам, спонсорам и партнерам фестиваль «Добродень» получился по-настоящему масштабным и запоминающимся. На сцене выступали молодые талантливые артисты, приехавшие из близлежащих городов, чтобы порадовать жителей Егорьевска своим искусством. На интерактивных площадках гости расписывали пряники, угощались бесплатным лимонадом и арбузами, решали логические задачи, участвовали в интеллектуальных играх, фотографировались, занимались спортом: играли в волейбол, делали растяжку, изучали брейк-данс. Также были представлены показательные выступления, мастер-классы, компьютерные игры, 3D-моделирование, виртуальная реальность, знакомство с городскими объединениями, в том числе с егорьевскими скаутами, движением «Первые» и клубом православной молодежи.

Особый восторг у детей вызвала пенная вечеринка и яркие краски Холи, которыми раскрасили всех участников. Завершением праздника стал традиционный флешмоб «Самолетики добра» — запуск разноцветных бумажных самолетиков с теплыми словами и добрыми пожеланиями.