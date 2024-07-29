Семейный фестиваль-пикник «Добродень» состоялся в Егорьевске

Масштабный и разнообразный на развлечения фестиваль провели в Егорьевске на территории Молодежного центра «Маяк». Уже восьмой раз подряд его организуют по инициативе Молодежного совета при главе округа. Гостей приветствовала замглавы горокруга Наталья Леликова.

«Добродень» — это не просто пикник, это большой семейный праздник с фуд-кортами, развлечениями на любой вкус, тематическими площадками, творческими и другими мастер-классами, а также музыкой. Мероприятие позволяет гостям весело провести время на свежем воздухе, а мастерам и организациям представить свои таланты. На выбор было свыше 30 активностей, каждый год их становится только больше.

Свои площадки на фестивале развернули волонтеры «Маяка», студия «Арт Ранчо», гуманитарный центр «Покров», скауты дружины «Белый собор» и другие организации. Отдельного внимания стоили творческие выставки, где желающие могли насладиться работами художников из Егорьевска. Также на память можно было приобрести сувенир: выбор предоставили мастера, которые организовали ярмарку.

Гости постигли азы создания гуслицкой росписи, робототехники, прошли психологические игры, турниры и эстафеты. Каждый мог участвовать в беспроигрышной лотерее, выполняя простые задания на территории фестиваля. Впечатлений добавила фотовыставка и фотозона, а также интересные розыгрыши.

Заключительным и уже традиционным жестом стали пожелания на самолетиках, которые запустили в небо. Очередной «Добродень» прошел, оставив посетителям яркие впечатления.