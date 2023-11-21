Семейный конкурс состоялся в Красногорске

В подмосковном городском округе Красногорск состоялся ежегодный конкурс «Ты и я – одна семья». Организаторами мероприятия стали муниципальный отдел управления по культуре, туризму и молодежной политике, а также МУ «Молодежный центр».

Так, семейным парам предстояло пройти ряд творческих конкурсов и как можно интереснее рассказать о своей жизни: традициях, ценностях. Помимо этого, конкурсанты должны были продемонстрировать и творческие навыки в кулинарии, искусстве и даже танцах. Сами участники мероприятия отметили, что такие дружеские соревнования помогают семьям еще больше сплотиться и открыть в себе новые таланты.

Победителями стали семьи Долиных и Ревуновых, им вручили памятные подарки. А представители жюри пожелали парам и дальше успешно сохранять тепло внутри своей семьи. Также напомним, что данное мероприятие приурочено к Году педагога и наставника.