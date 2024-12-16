Семейный психолог Потемкина назвала условие повышения рождаемости в России

По словам семейного психолога Татьяны Потемкиной, для роста рождаемости в нашей стране следует гарантировать жителям лишь одно условие. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Она уточнила, что прежде всего это предсказуемость жизни. Тем не менее на сегодняшний день в России этого не наблюдается, поскольку каждые десять лет страна сталкивается с кризисами, вооруженными конфликтами и прочими сложными периодами.

По мнению эксперта, с 2007 по 2013–2014 годы было относительно спокойное время, когда люди видели свое будущее, доверяли государству и наращивали свои сбережения в банках, которые успешно работали, и наша страна достигла фантастического уровня развития.

Она добавила, что регулярные тревожные события увеличивают общую тревожность населения, поэтому в подобных условиях люди больше заняты выживанием, чем продолжением рода. Так, в небезопасной среде, где безопасность является базовой потребностью, ничто живое не стремится размножаться.

Ранее губернатор Шумков поручил «покопаться в головах» россиян для роста рождаемости.