Губернатор Шумков призвал «покопаться в головах» россиян для роста рождаемости

Существует необходимость изменения менталитета россиян с целью повышения рождаемости в стране. Об этом губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил на прямой линии в эфире «ГТРК-Курган».

По его мнению, снижение численности новорожденных связано с доминированием культуры потребления, которая формировалась в России на протяжении последних трех десятилетий.

Шумков подчеркивает, что для улучшения демографической ситуации необходимо переосмыслить общественное восприятие родительства. Он считает, что материальные стимулы не должны быть единственным мотивом для создания семьи и появления детей.

Губернатор также отмечает, что для ответов на вопрос «почему россияне не рожают» потребуется работа психологов и социологов. Эти специалисты помогут понять причины, по которым молодые люди отказываются от создания семьи и детей.

Однако ситуация с рождаемостью не изменится в краткосрочной перспективе, считает Шумков. Поэтому необходимо сосредоточиться на долгосрочном планировании.

Хотя улучшение демографической ситуации возможно через снижение числа абортов, а также посредством моральной и материальной поддержки будущих матерей. А пересмотр общественной повестки, которая в настоящее время не ставит детей на первый план, будет играть ключевую роль в переменах, считает губернатор.

Ранее на Ямале решили выплачивать по 3 млн. руб. матерям до 30 лет за рождение ребенка.