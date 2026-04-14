«Семейный скандал с мигалками»: москвич попал на штраф за позднее возвращение домой

Житель столицы задержался в пятницу в компании приятелей, а домой вернулся только под утро. Однако законная половина решила, что такое распутство терпеть нельзя, и попросту не открыла дверь. Об этом сообщает «Мослента».

Застигнутый врасплох мужчина не придумал ничего лучше, как начать колотить в дверь и сопровождать свои действия отборной нецензурной бранью. Шум разбудил соседей, а те — полицию. Наряд, прибывший на вызов, застал разбушевавшегося главу семейства на лестничной клетке. В итоге вместо мирного примирения с женой мужчина получил обвинение в нарушении общественного порядка.

Провинившийся москвич полностью признал вину. Учитывая наличие у него малолетнего ребенка, суд не стал наказывать рублем по всей строгости. Штраф составил всего тысячу рублей. Это, конечно, не тысяча долларов, но осадок, как говорится, остался.

