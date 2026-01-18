Семейный выезд закончился сенсацией: отец с сыном обеспечили безбедную жизнь после прогулок

Американец Джеймс Уорд обнаружил необработанный алмаз весом 2,09 карата во время посещения с семьей тематического парка «Кратер алмазов» в штате Арканзас. Находка была сделана в ходе прогулки с одним из сыновей на второй день пребывания на территории парка, сообщает портал What’s The Jam, передает РГ .

Поездка была организована по просьбе детей Уорда, семилетнего Остина и девятилетнего Эдриана, которые хотели попробовать себя в поисках драгоценных камней. Первый день четырехчасовых поисков не принес результатов, и родители планировали уехать, но дети уговорили их остаться на ночь.

Парк «Кратер алмазов» расположен на территории древнего вулканического кратера и имеет статус единственного в мире алмазного месторождения, открытого для публичных поисков. Согласно правилам парка, посетители могут оставить себе все, что найдут.

