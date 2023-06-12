Семенович объяснила в соцсетях, почему называет своих визажистов «рабами»

Прошлая неделя для артистки выдалась непростой. Юмор, с которым она вышла в социальные сети, поняли не многие. Чтобы разрешить ситуацию и прекратить волну негатива в свой адрес, Анна Семенович выложила объяснение. Об этом сообщает портал «Дни.ру»

Артистка решила пошутить, что вышло не особо удачно, когда собиралась на концерт во время работы визажистов над ее образом. Заявление Семенович о владении собственными «рабами» оказалось в соцсетях, где разразился скандал.

Как оказалось, эту злую шутку даже визажистка восприняла с юмором. А остальные, по словам Семенович, его попросту не понимают. Но этим ситуация не закончилась: артистка подлила масла в огонь, сказав, что «рабы» хорошо едят и даже трогают ее грудь.