Семенович порекомендовала жестко отвечать на комментарии о лишнем весе

К полноте в разные исторические времена было противоречивое отношение. Когда-то лишний вес служил символом богатства, а сейчас из-за пары лишних килограмм некоторые считают, что человек себя «запустил».

Но чужие комментарии на то и чужие, что к ним прислушиваться не стоит. По крайней мере, так считает Анна Семенович, известная своими пышными формами. Она посоветовала обратившейся за советом подписчице жестко отвечать на нападки критиков.

«Это не ваше дело. Надо кайфовать от своего тела. Кайфовать», – в таком стиле певица порекомендовала реагировать на негатив.

Однако, стоит отметить, что подписчики не раз замечали ретушь на снимках Семенович. Они сделали вывод, что у самой звезды тоже есть комплексы. В любом случае, ее совет воодушевляет людей, которые постоянно подвергаются критике из-за своего внешнего вида.