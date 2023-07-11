Семенович посмеялась над подписчицей, съевшей два куска пиццы

Как сообщает издание «Утро.ру» , известной певице помогает побороть стресс вкусная, но вредная еда. Впрочем, она не одна такая. В личные сообщения звезде написала фанатка, которая отчаянно ждет своего похудения после пары кусочков пиццы. Семенович решила подшутить над ней.

Не каждая знаменитость может похвалиться такими шикарными формами, как у Анны Семенович. Тем более, не многие могут искренне признаться в том, что любят себя. Но певица смогла, даже после того, как позволила себе слабину в виде фаст-фуда. По ее словам, любовь к себе всегда должна стоять на первом месте.

Но одна из подписчиц, как и Семенович, тоже захотела побаловаться «запрещенной» едой, после чего той стало за себя стыдно. Как написала девушка, она хочет похудеть, но не может сдержаться перед пиццей. В ответ Семенович не нашла ничего лучше, кроме как отшутиться и поддержать ее. Так она написала: «Как я вас понимаю, я уже стрескала три куска» со смеющимися эмодзи.