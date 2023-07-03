Семенович пожаловалась своим подписчикам на плохое самочувствие

Звезда долго планировала свой отпуск, а о его начале сообщила еще несколько дней назад. Как пишет издание «Утро.ру» , она не только была измучена работой, но и столкнулась с проблемами во время отдыха.

В своих социальных сетях Анна Семенович радостно поделилась тем, что она собралась провести целую неделю в одном из городов Турции. Но звезда не учла тот факт, что ее лицо может полностью сгореть от яркого солнца. К слову, это и произошло с пышной блондинкой.

Также она зря набрала с собой чемодан красивой одежды. Несмотря на все разнообразие ее личных пар обуви, Семенович приглянулись дешевые шлепанцы, купленные на месте. Они оказались такими удобными, что бренды и рядом не стояли.

А перед отъездом звезда решила продегустировать несколько коктейлей. Но их количество явно было немаленьким, если на следующее утро Семенович в разбитом состоянии спрашивала у подписчиков о том, как победить похмелье.