Семьи из Приморья судятся из-за возможной подмены детей в роддоме в 1989 году

Житель Приморского края, оказавшийся в центре истории с возможной подменой в роддоме более 30 лет назад, ушел в зону специальной военной операции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одну из участниц судебного разбирательства.

Речь идет о случае 1989 года в Лесозаводске, где, как полагают две семьи, могли перепутать новорожденных мальчиков. Правда всплыла лишь недавно благодаря тесту ДНК, и теперь семьи через суд добиваются компенсации в 30 миллионов рублей.

Наталья Степанова, мать одного из мужчин, рассказала, что ее кровный сын Андрей недавно отправился на фронт.

«У нас с Андреем нормальные отношения, не так давно он ушел на СВО. Я сама его нашла, когда им еще было по 28 лет. Андрей даже с нами жил почти четыре года», — пояснила женщина.

Она также поделилась, как травмирующая правда повлияла на сына, которого она растила все эти годы.