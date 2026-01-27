Семьи из Приморья судятся из-за возможной подмены детей в роддоме в 1989 году
РИА Новости: житель Приморья, которого могли подменить в роддоме, ушел на СВО
Житель Приморского края, оказавшийся в центре истории с возможной подменой в роддоме более 30 лет назад, ушел в зону специальной военной операции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одну из участниц судебного разбирательства.
Речь идет о случае 1989 года в Лесозаводске, где, как полагают две семьи, могли перепутать новорожденных мальчиков. Правда всплыла лишь недавно благодаря тесту ДНК, и теперь семьи через суд добиваются компенсации в 30 миллионов рублей.
Наталья Степанова, мать одного из мужчин, рассказала, что ее кровный сын Андрей недавно отправился на фронт.
«У нас с Андреем нормальные отношения, не так давно он ушел на СВО. Я сама его нашла, когда им еще было по 28 лет. Андрей даже с нами жил почти четыре года», — пояснила женщина.
Она также поделилась, как травмирующая правда повлияла на сына, которого она растила все эти годы.
«Общаемся, но не так, как раньше (…) Для меня он мой ребенок, для моих других детей он остается братом, для бабушек — внуком», — сказала Степанова, добавив, что ему тяжело далась эта новость. «Жалко своего родного кровного сына, который вырос в такой семье. Это вот обидно, конечно», — заключила она.