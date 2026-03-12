Семьи ликуют: депутаты придумали как купить авто почти бесплатно

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев выступил с предложением ввести для многодетных семей специальную кредитную программу. Законопроект, направленный на рассмотрение в правительство, предусматривает выдачу льготного займа под 3 процента годовых на приобретение нового автомобиля, произведенного в России, сообщает «РИА Новости» .

Согласно инициативе, воспользоваться мерой поддержки смогут семьи, в которых родился четвертый ребенок. Максимальная сумма кредита составит до 2 миллионов рублей. Важным условием станет отсутствие требования о первоначальном взносе и необходимости залогового обеспечения. Срок кредитования может достигать семи лет, но только при условии добросовестного выполнения заемщиком всех финансовых обязательств.

По замыслу автора, реализация законопроекта позволит одновременно решить несколько задач: простимулировать спрос на продукцию отечественного автопрома, оказать существенную поддержку многодетным семьям и создать дополнительный стимул для повышения рождаемости.