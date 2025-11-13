Семьи погибших героев в Ленинском округе получили единовременные выплаты

В Ленинском городском округе предоставили единовременные выплаты семьям военнослужащих, погибших в зоне СВО. В 2025 году финансовую поддержку получили 48 семей, а с начала специальной военной операции такие выплаты были перечислены 134 семьям округа.

Размер пособия составляет 3 млн рублей, которые распределяются между всеми членами семьи погибшего — родителями, супругами и детьми.

Глава муниципального образования Станислав Каторов подчеркнул, что это лишь один из элементов комплексной поддержки тех, чьи близкие отдали долг Родине. В округе делают все возможное для всесторонней поддержки.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы ветераны и их близкие ощущали постоянную заботу со стороны муниципалитета. Эта работа будет продолжена — каждый, кто отдал долг Родине, должен знать, что мы рядом и готовы помочь», — приводятся в сообщении слова главы Ленинского округа.

Отметим, что выплаты производятся на основании данных, которые региональное Министерство социального развития получает непосредственно от Военного комиссариата Подмосковья. Это исключает необходимость самостоятельного сбора документов и подачи заявлений родственниками погибших.

Актуальную информацию о всех видах поддержки для участников СВО и их семей можно найти на специализированном разделе портала госуслуг Московской области (https://uslugi.mosreg.ru/svo).