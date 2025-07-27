Семьи участников СВО хотят освободить от туристического налога

Участников специальной военной операции и членов их семей хотят освободить от уплаты услуги по временному проживанию. Ее стоимость предлагается исключить из налоговой базы туристического налога.

С данной инициативой выступили депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким.

Законопроект направили на заключение в правительство РФ, сообщает РИА Новости.

Забота о близких участников СВО и их близких является святой обязанностью для ЛДПР, подчеркнул Слуцкий, ведь для бойцов очень важно знать, что их государство делает все, чтобы их семьям жилось комфортнее.

Благодаря новой мере поддержки родные и близкие российских военнослужащих смогут отдыхать и восстанавливать здоровье на курортах страны с наименьшими затратами.

Ранее сообщалось о том, что участники СВО познакомились с деятельность авиакорпорации «Рубин» в Балашихе.