Семьи участников СВО из Талдома посетили с экскурсией контактный зоопарк

На минувшей неделе по поручению главы городского округа Талдом Юрия Крупенина для членов семей участников специальной военной операции была организована экскурсия в контактный зоопарк в Арт-Усадьбе Веретьево.

Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В ходе экскурсии более 20 ребят отдохнули и узнали много нового о животных. В завершении мероприятия для них провели чаепитие.

«Мы оказываем всестороннюю поддержку военнослужащим и членам их семей. Это наш долг перед солдатами и офицерами, которые защищают нашу страну в ходе специальной военной операции», — отметил ранее глава округа Юрий Крупенин.

Он напомним, что с 1 июня в Подмосковье по поручению губернатора Андрея Воробьева работает филиал фонда «Защитники Отечества». В Талдомском округе функционирует Центр помощи семьям мобилизованных, работает пункт сбора помощи, организован сбор средств в благотворительный фонд «Гарант».