Семиэтажный паркинг планируют построить в подмосковном ЖК «Пятницкие Луга»

На территории жилого комплекса «Пятницкие Луга» в городском округе Химки построят многоуровневый паркинг, рассчитанный на 403 машиноместа. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Отмечается, что ведомство уже выдало девелоперу проекта группе «Самолет» соответствующее разрешение на строительство. Многоуровневый паркинг будет представлять собой отдельно стоящее 7-этажное здание. Въезд и выезд оборудуют шлагбаумом, доступ автовладельцев на верхние этажи будет осуществляться по двум лестницам и с помощью лифта.

Согласно проекту, на прилегающей территории в северной части участка застройки расположатся 40 мест для хранения автомобилей маломобильных групп населения, отмеченные специальными знаками.

Всего к 2028 году в ЖК «Пятницкие Луга» возведут 15 многоквартирных домов с коммерческими помещениями на первых этажах, четыре детских сада и две школы. Проживать в жилом комплексе смогут почти 18 тысяч человек.