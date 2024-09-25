Семиклассник на спор выпрыгнул из окна второго этажа школы в Первоуральске

Школьник выжил, но серьезно пострадал после опасного прыжка с высоты. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Инцидент произошел в одной из школ Первоуральска. Ученик седьмого класса выпрыгнул из окна второго этажа школьного здания. Подросток залез на подоконник после урока ОБЖ. Мальчик хотел доказать одноклассникам, что он выживет после прыжка с такой высоты.

Подросток выжил, однако серьезно повредил спину при падении. Его доставили в больницу. Оказалось, что на окнах школы не были установлены соответствующие блокирующие устройства, поэтому ребята могли спокойно открыть их без помощи взрослых. До этого мальчик уже прыгал из окна в классе на спор.

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