Семиклассница вырвала могильный крест и разгуливала с ним по кладбищу в Ленобласти

Как передает Mash на Мойке, в сети появились снятые девочками-подростками в Ленинградской области кадры, на которых 13-летняя учащаяся местной школы на одном из кладбищ совершила акт вандализма.

Девочка подошла к одной из могил и с корнем вырвала из нее деревянный крест. После чего сор смехом начала с ним в обнимку бродить по кладбищ и позировать на камеру.

На произошедший инцидент обратила внимание член общественной палаты РФ, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По ее словам, в действиях школьница усматриваются признаки статьи Уголовного кодекса РФ о надругательстве над местами захоронения.

«Обратимся в МВД России с просьбой провести проверку. Не первый такой случай уже», — отметила она.

Уже стало известно, что через несколько дней вырвавшей крест девочке исполнится 14 лет и она сможет быть привлечена к уголовной ответственности за свои действия.