Семинар для бухгалтеров территориальных избирательных комиссий прошел в Подмосковье

В Подмосковье в рамках подготовки к Единому дню голосования 2023 года прошел обучающий семинар для бухгалтеров территориальных избирательных комиссий, его провела главный бухгалтер Мособлизбиркома Александра Буркова. Об этом сообщили в соцсетях областной Избирательной комиссии.

В сообщении уточнили, что участникам рассказали о распределении средств регионального бюджета по подготовке и проведению выборов губернатора региона для участковых избирательных комиссий, сроках и размерах выплат членам УИК. Кроме того, с ними рассмотрели вопросы и условия заключения договоров гражданско-правового характера в территориальных избирательных комиссиях.

Отметим, что в период проведения выборов Общественная палата Московской области обеспечит наблюдение на избирательных участках.