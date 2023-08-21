Семинар для членов территориальных избирательных комиссий прошел в Подмосковье

В Подмосковье прошел обучающий семинар для представителей территориальных избирательных комиссий, которые в дальнейшем будут готовить членов участковых избирательных комиссий. Об этом сообщили в соцсетях областной Избирательной комиссии.

В ходе обучения участникам рассказали о работе УИК в день, предшествующий первому дню голосования, начале работы комиссии, порядке проведения голосования и подсчета голосов, а также о применении видеофиксации на избирательных участках. В семинаре в формате видеоконференцсвязи приняли участие более 130 представителей ТИК.

Отметим, что в период проведения выборов Общественная палата Московской области обеспечит наблюдение на избирательных участках.