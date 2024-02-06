Семинар для информаторов прошел в Клину

Очередной обучающий семинар для информаторов, которые будут работать в рамках подготовки к выборам президента России, состоялся в Подмосковье. На этот раз — в Клину, сообщили в Московской областной Избирательной комиссии.

Обучение прошло в рамках проекта «ИнформУИК». В мероприятии приняли участие 333 информатора из девяноста участковых избирательных комиссий муниципалитета.

В ходе семинара особое внимание было уделено вопросам личной безопасности и стрессоустойчивости членов участковых избирательных комиссий. Также участникам рассказали, как правильно общаться с избирателями и эффективно доносить до них информацию.