Семинар для общественных наблюдателей на выборах провели в Одинцово

Еще один обучающий семинар для общественных наблюдателей на выборах провели в Подмосковье. Как сообщили в МИСК региона, занятие прошло в Одинцово.

В семинаре принял участие член Общественной палаты Подмосковья Андрей Губанов. Он отметил важность «Золотого стандарта», который был разработан Общественной палатой РФ. Это специальный чек-лист, с помощью которого наблюдатель может дать оценку помещению, где проводится голосование, качеству работы комиссии, процедуре подведения итогов голосования и т. д.

«Контрольные вопросы «Золотого стандарта» позволяют наблюдателям комплексно оценить ход избирательного процесса», - сказал Губанов.

В этом месяце ОПМО проведет четыре подобных занятия.