Семинар для общественных наблюдателей прошел в Красногорске
Фото: [МИСК МО]
В регионе в рамках подготовки общественных наблюдателей прошел очередной обучающий семинар. Местом проведения мероприятия стал ДК «Подмосковье» в Красногорске. Об этом сообщили в Министерстве информационных и социальных коммуникаций Московской области.
Участников семинара поприветствовала глава штаба общественного наблюдения, первый зампред Общественной палаты области Татьяна Дмитриева. Она отметила, что число общественных наблюдателей растет с каждой выборной кампанией.
«Все это говорит о зрелости гражданского общества нашего региона», - сказала она.
В общей сложности в рамках подготовки к президентским выборам в стране планируется подготовить более двухсот тысяч общественных наблюдателей.