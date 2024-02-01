Семинар для общественных наблюдателей прошел в Красногорске

В регионе в рамках подготовки общественных наблюдателей прошел очередной обучающий семинар. Местом проведения мероприятия стал ДК «Подмосковье» в Красногорске. Об этом сообщили в Министерстве информационных и социальных коммуникаций Московской области.

Участников семинара поприветствовала глава штаба общественного наблюдения, первый зампред Общественной палаты области Татьяна Дмитриева. Она отметила, что число общественных наблюдателей растет с каждой выборной кампанией.

«Все это говорит о зрелости гражданского общества нашего региона», - сказала она.

В общей сложности в рамках подготовки к президентским выборам в стране планируется подготовить более двухсот тысяч общественных наблюдателей.