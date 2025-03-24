Семинар для руководителей органов управления культуры и директоров ДК Подмосковья прошел в Апрелевке

В пятницу, 21 марта, во Дворце культуры «Апрелевка» состоялся семинар на тему: «Трансформация домов культуры Подмосковья: прозрачнее, доступнее, проще».

Участниками мероприятия стали руководители органов управления культуры и директора домов культуры Московской области. Гостей семинара встречали саксофонист Сергей Новоселов и клавишник Иван Фомушкин. Основатель Апрелевского завода грампластинок предстал перед публикой в образе Готблиба Молля. Он кратко поделился историей создания и развития Дворца. Художественный руководитель ДК Наталья Аракелян провела для гостей экскурсию.

Фото: [ Пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о. ]

Перед началом семинара гости могли принять участие в мастер-классе по созданию картин, посвященных предстоящему празднику — Дню работника культуры. Руководитель клуба профессиональных художников «Живописная Апрелевка» Анна Субботина и представитель организации Жанна Сотскова подготовили для участников оригинальные макеты картин.

В фойе также обустроили интерактивные фотозоны «Говорит и показывает землянка!». Артисты ДК Лидия Алехина и Александр Икштадт создавали прекрасную атмосферу для фотосъемки. Вторая фотозона получила название «Советская квартира». Ее главным героем стал артист Александр Савин. Перед началом семинара гости также ознакомились с работами Жанны Сотсковой, Анны Субботиной и Марины Горкуновой. Выставка-ярмарка работ рукодельниц г. Апрелевка и выставка творческого объединения «Наша мастерская» также расположились в фойе.

Фото: [ Пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о. ]

Мероприятие посетила заместитель главы Наро-Фоминского городского округа Наталья Трофимова. Спикером стала Юлия Зуева. С докладами на актуальные темы выступили эксперты Александр Москалев, Наталья Шаульская и Ольга Мигина, которые поделились теоретическими данными и практическими наработками. Бесценный опыт поможет коллегам в их профессиональной деятельности. В завершающей части семинара перед участниками выступили представители образцового коллектива «Театр песни «Лилиум».