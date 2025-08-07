Семинар для специалистов в сфере государственной молодежной политики пройдет в Печорах

В рамках реализации федерального проекта «Россия — страна возможностей» нацпроекта «Молодежь и дети» в Печорах 25–28 сентября пройдет образовательный семинар для специалистов в сфере государственной молодежной политики.

Мероприятие будет проходить на базе Паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Его организатор — ФГБУ «Роспатриотцентр».

Семинар будет проводиться в очном и дистанционном форматах. В нем могут принять участие граждане РФ в возрасте от 18 лет и до 35 лет, имеющие опыт работы в сфере реализации государственной молодежной политики от трех лет.

Количество участников составит не менее 1 тыс. человек, из них: 300 человек — участники очной программы и не менее 700 человек — участники просветительской программы в дистанционном формате.

Для участия в семинаре необходимо подать заявку в системе ФГАИС «Молодежь России» до 18 августа включительно.