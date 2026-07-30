Семинар по организации общественного наблюдения за выборами прошел в Балашихе

Семинар Общественной палаты Московской области по организации общественного наблюдения на выборах прошел в Балашихе. Местом проведения мероприятия стал ДК «Кучино».

В семинаре приняли участие свыше 150 представителей муниципальных общественных палат региона, а также эксперты ОПМО и Избиркома Подмосковья.

Первый зампред ОПМО Татьяна Дмитриева отметила важность расширения мониторинговых групп в округах и развития Центра общественного наблюдения.

«Наша задача состоит в том, чтобы проверить и оценить весь процесс изнутри. Мы являемся единой партнерской экосистемой с муниципальными палатами и намерены расширять мобильные мониторинговые группы в каждом муниципалитете для оперативного реагирования на любые сигналы. Кроме того, ключевой точкой контроля станет Центр общественного наблюдения с круглосуточной видеофиксацией 24/7», — сказала она.

Председатель Общественной палаты Балашихи Елена Жарова подчеркнула, что такие семинары дают необходимые знания, которые представители муниципальных палат могут передать общественным наблюдателям.

Представитель Избиркома Подмосковья Александр Иванов рассказал об организации общественного наблюдения за выборами, подготовке наблюдателей, взаимодействии с избирательными комиссиями, требованиях избирательного законодательства, правах и обязанностях наблюдателей.

«Каждый наблюдатель должен уверенно ориентироваться в законодательстве, знать порядок работы на избирательном участке и действовать исключительно в интересах соблюдения закона. Именно такой профессиональный подход позволит обеспечить прозрачность избирательного процесса и укрепить доверие граждан к его результатам», — отметил он.

Зампред ОПМО Сергей Леонов представил свод методических рекомендаций для наблюдателей и рассказал о Кодексе этики общественного наблюдателя. Он также отметил важность обеспечения реализации избирательных прав граждан в местах принудительного содержания.