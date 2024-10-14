Семинар учителей физкультуры прошел в Павлово-Посадском городском округе

В Лицее № 1 Павловского Посада состоялся муниципальный методический семинар для учителей физической культуры.

Они были рады принять коллег из других образовательных учреждений муниципалитета. Учителя подготовили насыщенную программу, которая состояла из теоретического и практического блока.

Семинар стал площадкой для общения учителей физической культуры, для обмена профессиональным опытом и результативными методическими практиками.

«Особое внимание было уделено применению современных технологий и инновационных подходов в физическом воспитании школьников», — отметил директор Лицея № 1 Павел Олегович Грязнов.

В завершении мероприятия для преподавателей провели мастер-класс по подвижным играм. Педагоги включились в активную физкультурно-оздоровительную деятельность, чтобы в дальнейшем разнообразить занятия для своих учеников. Участники положительно оценили проведение подобных теоретическо-практических семинаров.