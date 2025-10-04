Семинар «Возвращая имена» объединил в Подмосковье поисковиков разных регионов России

В Доме правительства Московской области в минувшую субботу, 4 октября, состоялся межрегиональный семинар-практикум на тему «Возвращая имена: поиск и установление судеб военнослужащих Великой Отечественной войны». Об этом проинформировала пресс-служба региональных властей.

Екатерина Швелидзе, министр информации и молодежной политики Московской области, подчеркнула, что проект «Судьба солдата» в регионе представляет собой комплексную систему поддержки, сформированную за последние пять лет.

По ее словам, с 2020 года сотрудники штаба, состоящего из профессионалов, обработали около 2,5 тысяч обращений. В рамках этой работы они провели личные встречи с 57 семьями для вручения необходимых документов, а остальным обратившимся направили подробные ответы с рекомендациями по дальнейшему поиску информации в архивах.

Деятельность штаба продолжается непрерывно. За первые девять месяцев 2025 года они приняли 349 запросов от жителей Московской области и 52 запроса от граждан из других регионов России.

«Мы не только помогаем в установлении судеб, но и активно делимся своими наработками. Наши специалисты ездили делиться опытом в Хабаровский край, Волгоградскую и Вологодскую области, а также проводят обучающие семинары и записывают видеоуроки для всех желающих», — сказала Швелидзе.

Семинар собрал экспертов из разных регионов России. В мероприятии участвовали представители поисковых отрядов, молодежных, патриотических и военно-исторических сообществ, а также краеведы и историки из Московской области, Москвы и ряда других российских регионов.

Ответственный секретарь «Поискового движения России» и депутат Государственной Думы Елена Цунаева подчеркнула, что каждая установленная судьба — это не только новая запись в архивных документах. Это восстановление исторической справедливости и возможность для потомков узнать правду о боевом пути своих предков.

«Когда мы находим информацию о солдате, считавшемся пропавшим без вести, мы закрываем многолетнюю боль семьи, возвращаем имя героя из небытия», — сказала Цунаева.

На семинаре опытные спикеры представили участникам эффективные методы работы с архивными документами и новейшие технологии для поиска и идентификации бойцов.

Всероссийский проект «Судьба солдата» инициирован Общероссийским общественным движением «Поисковое движение России». Его основная задача — помочь в определении фронтовой судьбы военнослужащих, павших, пропавших без вести, умерших от ран или в плену во время Великой Отечественной войны, добавили в правительстве Московской области.