Семья фермеров удивит посетителей ярмарки в Шатуре необычными сырами

В городском округе Шатура фермеры разводят коз англо-нубийской породы, которые позволяют создавать натуральные классические и необычные виды сыров.

Семья производителей представит их на традиционной ярмарке округа «Край Мещерский — край богатый», где соберутся мастера со всей России.

Юлия и Виктор Сергиенко начали заниматься фермерством пять лет назад, когда приняли для себя решение сменить бурную городскую жизнь на спокойную деревенскую. Тогда же старшая дочь Маргарита предложила взять козу нубийской породы, полезную в хозяйстве и забавную из-за вислоухости.

Первую козу назвали Ася, а следом за ней появилась и ее подружка — Маруся. Поголовье росло на глазах: сейчас у Сергиенко целых 30 экзотических козочек. Животные стали известны и за пределами деревни: пообниматься с ними приезжают родители с детьми из городов.

Каждый день надой молока на ферме составляет около 20 литров молока, благодаря которому получается натуральный и полезный сыр. Готовит его Юлия, прошедшая специальное обучение ради интересного дела. Ассортимент широкий: рассольный, твердый и полутвердый сыр, классика или с добавками. Например, Юлия умеет готовить сыр с винной корочкой, травами, лавандой, плесенью, кофе, пажитником и другими дополнениями.

Семья Сергиенко будет удивлять гостей на ярмарке фестиваля народных промыслов «Край Мещерский — край богатый» в Шатуре своей необычной продукцией, в том числе и новинкой — сыром на пиве.

Отметим, фестиваль в 2023 году прошел в селе Кривандино в Шатуре и собрал более 10 тысяч посетителей.