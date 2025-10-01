Семья из пяти человек погибла во время наводнения из-за непогоды

Мощный ливень привел к масштабным затоплениям в Одессе, унеся жизни нескольких человек. Стихия обрушилась на город в ночь на 30 сентября, вызвав серьезные разрушения инфраструктуры. Об этом сообщил ТАСС .

За семь часов дождей выпало количество осадков, обычно характерное для двух месяцев. Такой объем воды не смогла принять городская дренажная система, что привело к катастрофическим последствиям. По официальным данным, число погибших достигло десяти человек.

Среди жертв оказалась целая семья из пяти человек, проживавшая на цокольном этаже. Сильный поток воды заблокировал выход из их жилища, не оставив возможности для эвакуации. Подтопления вывели из строя две ключевые канализационные насосные станции, что усугубило ситуацию. Во многих районах города произошли перебои с электроснабжением.

